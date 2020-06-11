البيت الأبيض يضع اللمسات الأخيرة على مقترحات إصلاح الشرطة

أعلن البيت الأبيض أنه يضع اللمسات الأخيرة على مقترحاته بشأن إصلاح الشرطة، ودافع عن أفرادها داعيا لعدم تشويه سمعتهم ،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن العمل على المقترحات بشأن الإصلاح يقترب من مرحلته النهائية،

وأن المقترحات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة واستبعدت الحد من حصانة الشرطة ضمن الإصلاح.

وتطرقت إلى شكاوى مسؤولين في الشرطة من تعرضهم لتشويه سمعتهم من قبل وسائل الإعلام، داعية للكف عن ذلك و"الاعتراف بأننا

جميعنا في أمان لأن أفراد الشرطة يؤدون واجبهم كل يوم".

وانتقدت ماكيناني تصريحات النائبة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، التي وصفت الشرطة بـ "السرطان" في وقت سابق.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة، التي اندلعت في الولايات المتحدة على إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة أثناء إلقاء القبض عليه بولاية مينيسوتا قبل أكثر من أسبوعين.