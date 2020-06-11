أعلن البيت الأبيض أنه يضع اللمسات الأخيرة على مقترحاته بشأن إصلاح الشرطة، ودافع عن أفرادها داعيا لعدم تشويه سمعتهم ،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن العمل على المقترحات بشأن الإصلاح يقترب من مرحلته النهائية،وأن المقترحات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة واستبعدت الحد من حصانة الشرطة ضمن الإصلاح.
وتطرقت إلى شكاوى مسؤولين في الشرطة من تعرضهم لتشويه سمعتهم من قبل وسائل الإعلام، داعية للكف عن ذلك و"الاعتراف بأنناجميعنا في أمان لأن أفراد الشرطة يؤدون واجبهم كل يوم".
وانتقدت ماكيناني تصريحات النائبة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، التي وصفت الشرطة بـ "السرطان" في وقت سابق.
ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة، التي اندلعت في الولايات المتحدة على إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة أثناء إلقاء القبض عليه بولاية مينيسوتا قبل أكثر من أسبوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض يضع اللمسات الأخيرة على مقترحات إصلاح الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.