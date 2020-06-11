واشنطن تعد بفتح تحقيق في الاعتداءات على الصحفيين الأجانب

وعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بأن السلطات ستحقق "بشكل مناسب" في حوادث الصحفيين الأجانب الذين عانوا من اعتداءات خلال الاحتجاجات في البلاد ،حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

وقال بومبيو للصحفيين، متحدثا بمناسبة نشر تقرير وزارة الخارجية عن الوضع مع الحرية الدينية في العالم: "أعلم أن بعض الدول أعربت عن قلقها من أن مراسليها لم يتم التعامل معهم

بشكل صحيح. لقد رأينا هذه الاتهامات التي أرسلت إلى وزارة الخارجية. يجب أن تعلموا وهذه الدول، أننا سنتعامل معها بالطريقة المناسبة وسنفعل كل ما في وسعنا للتحقيق معهم (رجال الشرطة) بقدر ما تستطيع وزارة الخارجية ".

وأعلن جهاز تعقب حرية الصحافة الأمريكي، يوم الاثنين الماضي، أن نشطاء حقوق

الإنسان يحققون في أكثر من 380 حادث اعتداء من قبل الشرطة على الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في الولايات المتحدة.

ومن جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أواخر الشهر الماضي، من مغبة مهاجمة الأمن للصحفيين الذين يغطون المظاهرات التي تشهدها ولايات أمريكية احتجاجا على مقتل جورج فلويد.

كما دعا الاتحاد الدولي للصحفيين، في الـ4 من يونيو الجاري، إلى مقاضاة ضباط الشرطة الأمريكية الذين يهاجمون العاملين في وسائل الإعلام أثناء تغطيتهم الاحتجاجات في البلاد، ووضع حد للحرب ضد حرية الإعلام .