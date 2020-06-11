تقدير فلسطيني لمواقف المملكة

قدّرت الرئاسة الفلسطينية، مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافضة للمخططات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية. وقالت الرئاسة في بيانها: إن هذا الموقف الذي صدر عن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يؤكد موقفها الثابت والدائم في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته بالمحافل والميادين كافة، وهو ترجمة لمواقف المملكة المستمرة في دعم الحق الفلسطيني في مختلف المجالات.



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