اعتراض قاذفات روسية في ألاسكا

تأتي عمليات الاعتراض بعد أقل من أسبوعين على اعتراض طائرات روسية قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود. قالت قيادة دفاع الفضاء الجوي لأمريكا الشمالية «نوراد»: إن مقاتلات «إف- 22 رابتور» أمريكية اعترضت سربا من القاذفات الروسية في وقت مبكر، الأربعاء، اقترب على بعد 20 ميلا بحريا من ساحل ألاسكا.
كان السرب الروسي مؤلفا من قاذفتي «تو- 95» وقاذفتي «سو- 35» وطائرة إنذار مبكر «بي- 50»، وفق «نوراد». أشارت «نوراد» إلى أن الطائرات الروسية بقيت تحلق في الأجواء الدولية طوال الوقت ولم تدخل الأجواء الأمريكية.
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