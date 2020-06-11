اعتراض قاذفات روسية في ألاسكا

اعترضت طائرات مقاتلة أمريكية قاذفات روسية مرتين فوق سواحل ألاسكا، وفق ما ذكرت قيادة الدفاع الجوي الأمريكية.

تأتي عمليات الاعتراض بعد أقل من أسبوعين على اعتراض طائرات روسية قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود. قالت قيادة دفاع الفضاء الجوي لأمريكا الشمالية «نوراد»: إن مقاتلات «إف- 22 رابتور» أمريكية اعترضت سربا من القاذفات الروسية في وقت مبكر، الأربعاء، اقترب على بعد 20 ميلا بحريا من ساحل ألاسكا.

كان السرب الروسي مؤلفا من قاذفتي «تو- 95» وقاذفتي «سو- 35» وطائرة إنذار مبكر «بي- 50»، وفق «نوراد». أشارت «نوراد» إلى أن الطائرات الروسية بقيت تحلق في الأجواء الدولية طوال الوقت ولم تدخل الأجواء الأمريكية.