بوكوحرام تقتل 69 شخصا في نيجيريا

وقال العضو بوحدة الدفاع المحلية لوكالة الأنباء الألمانية، رابيو اسا، هاتفيا، إن المسلحين وصلوا على متن دراجات بخارية وسيارات للهجوم على قرية فودوما كولومايا في ولاية بورنو، وقتلوا كل من كان واقفا في طريقهم، مضيفا «لقد أحصينا 69 جثة، ولكن حصيلة القتلى قد تكون أعلى لأن بعض الأشخاص مازالوا مفقودين» مشيرا إلى أن الكثير من سكان القرية أصيبوا في الهجوم الذي استمر ساعتين.
وقال شاهد عيان يدعى محمد أبا، إن المهاجمين سرقوا أو ذبحوا أكثر من 2000 بقرة. كما سرقوا طعاما ودمروا منازل، وتمثل حركة بوكو حرام تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا، كما أنها تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.
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