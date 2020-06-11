العراق: علاج الأزمات العربية بالدبلوماسية

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى اعتماد الطرق الدبلوماسيّة في إنّهاء أزمة اليمن وليبيا وسورية، مؤكدا دعم الجُهُود لتجاوز الأزمات العربية.

وجاء ذلك خلال مباحثات عقدها الوزير العراقي،أمس، مع السفراء العرب المُعتمَدين لدى بغداد تناولت عدداً من القضايا المحلّية، ومنها الجهد الحُكُومي باتجاه التحضير لإجراء انتخابات مُبكّرة، وفقا لبيان المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف، والذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

حيث قال، إن الوزير حسين بحث أيضا مع السفراء العرب مُواجهة تحدِّيات الجائحة، وتداعياتها الاقتصاديّة، علاوة على مكافحة الإرهاب ومُلاحَقة ما تبقّى من عصابات داعش الإرهابيّ، وإعمار المُدُن المُحرّرة.