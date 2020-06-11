توافق جمهوري ديموقراطي لإصلاح الشرطة الأمريكية

يناقش أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في واشنطن كيفية الرد، في أعقاب مقتل جورج فلويد على أيدي الشرطة، وكذلك الاتهامات على الصعيد الوطني بالعنصرية المنظمة في تطبيق القانون، فيما قدم الديمقراطيون في الكونجرس مشروع قانون إصلاح شامل.

وسيحظر مشروع قانون الديمقراطيين - الذي تم تقديمه الإثنين - حالات الخنق، وتم عمل تقرير وطني لسوء سلوك الشرطة، والتقليل من حصانة ضباط الشرطة، وتجريم الإبادة الجماعية في جريمة الكراهية والتقليل من نقل المعدات العسكرية إلى أقسام الشرطة.

التفويض

شكك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في التفويض الفيدرالي على أقسام الشرطة، والتي يتم إدارتها على المستوى المحلي.

ويواجه السناتور الجمهوري الوحيد من أصل إفريقي تيم سكوت، من ولاية كارولينا الجنوبية هذا التحدي، ويقود 6 من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذين ينوون كشف النقاب عن المشروع بنهاية الأسبوع.

إصلاح الشرطة

قام سكوت بوضع مشروع قانون لإصلاح الشرطة، وتحدث مع البيت الأبيض في ذلك، ومن المتوقع أن يتضمن الاقتراح الجمهوري، قانونا يجعل من القتل غير المشروع جريمة كراهية اتحادية، وأمر الإخطار بعدم الضرب الذي سيجمع عدد المرات التي يتم استخدامه للعقاب المستقبلي، وتحفيز إدارات الشرطة للإبلاغ عن استخدام القوة الذي يتسبب في ضرر خطير أو الوفاة، وزيادة التمويل لكاميرات الجسم مع عقوبات لعدم استخدامها، وإلغاء التحيز.

انقسام

ظل الجمهوريون منقسمين حول قضايا محيطة بإصلاح الشرطة، من الحظر الفيدرالي على عمليات الخنق إلى تجريد الضباط من الحصانة القانونية في حالات استخدام القوة.

وعلى الرغم من مطالبة الديمقراطيين بإنهاء العقيدة القانونية - التي أنشأتها المحاكم - والمعروفة باسم «الحصانة المؤهلة» ، والتي تحمي المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم ضباط الشرطة، من الدعاوى المدنية طالما لم يتم انتهاك «القانون الثابت بوضوح» نجد القليل من الجمهوريين عبروا عن دعمهم.

جنازة

ودّعت هيوستن، الثلاثاء، فلويد في جنازة شهدت مشاركة واسعة ودعوات إلى إحقاق العدالة من أجل هذا الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عاما الذي أثار موته بيد شرطي أبيض احتجاجات واسعة.

وجسّدت وفاة فلويد العلاقات المتصدّعة بين أفراد الأقليات والشرطة في الولايات المتحدة وغيرها.

تغيير العالم

قدّم المرشّح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، الذي زار العائلة، تعازيه لأبناء فلويد في تسجيل مصوّر، داعيا إياهم إلى «تغيير العالم نحو الأفضل» باسم والدهم.

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وأفاد بايدن الذي فقد زوجته ونجليه «حان وقت الإنصات والالتئام، وحان الوقت لتحقيق العدالة العرقية، لأنه عندما تتحقق العدالة من أجل جورج فلويد سنكون حقا في طريقنا إلى تحقيق العدالة العرقية في أمريكا».

القاموس

سيغير القاموس المرجعي الأمريكي «ميريام-ويبستر» تعريفه لكلمة عنصرية بناء على اقتراح امرأة سوداء شابة تدعى، كينيدي ميتشوم، أرادت أن تعكس بشكل أفضل اضطهاد الأشخاص الملونين.

وأكد مدير تحرير «ميريام-ويبستر» بيتر سوكولوفسكي، أن المصطلح سيتم تعديله بعد طلب ميتشوم. ويقدم القاموس حاليا ثلاثة تعريفات للعنصرية، وفي النسخة الحالية من التعريف الثاني، تعرف العنصرية بأنها «عقيدة أو برنامج سياسي يقوم على افتراض أن العنصرية مصممة لتنفيذ مبادئها».

مشروع قانون إصلاح الشرطة

- يحظر حالات الخنق

- يقلل من حصانة ضباط الشرطة

- يجرم الإبادة الجماعية

- يقلل من نقل المعدات العسكرية إلى أقسام الشرطة

- يوجد به أمر الإخطار بعدم الضرب

- يحفز إدارات الشرطة للإبلاغ عند استخدام القوة الذي يتسبب في ضرر أو الوفاة

- يوصي بزيادة التمويل لكاميرات الجسم مع عقوبات لعدم استخدامها

- يلغي التحيز