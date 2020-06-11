الصحة العالمية.. العلاقة بين كورونا وتغير المناخ لا زالت غامضة

وذكر ريان، أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: “لا نعرف ما سيكون عليه فيروس (كورونا)، في الوقت الراهن ليست لدينا بيانات تشير إلى أن الفيروس سيكون أشد خطورة أو سينتقل بصورة أكبر أم لا»، مشيراً إلى أن أثر حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي غير واضح أيضاً.

وأضاف: «لا يمكننا أن نعتمد على توقع أن الفصل المناخي أو درجة الحرارة يحملان جواباً بخصوص تفشي المرض».

وتسبب الوباء بوفاة 411 ألفاً و588 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر (كانون الأول) في الصين، وسجل أكثر من 7.25 مليون إصابة رسمياً في 196 دولة ومنطقة.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً مع 112 ألفاً و6 وفيات، تليها بريطانيا مع 40 ألفاً و883 وفاة، والبرازيل (38 ألفاً و406) وإيطاليا (34 ألفاً و43) وفرنسا (29 ألفاً و296).