كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بولندا تكسر حاجز 27 ألف أصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 27,668 وعدد الوفيات 1191.

وذكرت وزارة صحة بولندا، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء البولندية، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ الآن 13,411.