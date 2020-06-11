كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: العمل على المقترحات بشأن إصلاح الشرطة فى مرحلته النهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كايلي ماكيناني، المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن وضع البيت الأبيض اللمسات الأخيرة على مقترحات إصلاح الشرطة، ودافع عن أفرادها وطالب بعدم تشوية سمعتهم.

وأكدت "ماكيناني" على أن العمل على المقترحات بشأن الإصلاح يقترب من مرحلته النهائية، وأن المقترحات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة واستبعدت الحد من حصانة الشرطة ضمن الإصلاح.

وتطرقت إلى شكاوى مسؤولين في الشرطة من تعرضهم لتشويه سمعتهم من قبل وسائل الإعلام، داعية للكف عن ذلك و"الاعتراف بأننا جميعنا في أمان لأن أفراد الشرطة يؤدون واجبهم كل يوم".

كما انتقدت تصريحات النائبة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، التي وصفت الشرطة بـ "السرطان" في وقت سابق.

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ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة، التي اندلعت في الولايات المتحدة على إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة أثناء إلقاء القبض عليه بولاية مينيسوتا قبل أكثر من أسبوعين.