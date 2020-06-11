كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكالة: الولايات المتحدة تتخطى المليونين إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة تجاوزت الـ 2 مليون حالة، ووفياته 112 ألفا.

وقالت "رويترز": أن المعدلات اليومية للإصابات في البلاد تشهد ارتفاعا نسبيا بعد خمسة أسابيع من التراجع، وعزت ذلك إلى عدد من الأسباب، أحدها توسيع نطاق الاختبارات للكشف عن الفيروس في الفترة الأخيرة.

كما رجحت أن الشبب وراء ارتفاع عدد الإصابات، بسبب استمرار بعض الأنشطة التجارية والترفيهية وسط مضي جميع ولايات البلاد في رفع قيود الإغلاق العام المعلن لمكافحة جائحة كورونا.

وتوقعت ارتفاعاً جديداً لمعدل الإصابات اليومية خلال الأسابيع القادمة، نتيجة الاحتجاجات والمظاهرات التي إندلعت في أمريكا بسبب مقتل جورج فلويد على يد شرطة مدينة مينيابوليس في يوم 25 مايو الماضي.

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