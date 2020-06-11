كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات ومصر تشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره المصري سامح شكري، مساء اليوم الأربعاء، عن قلقهما للتطورات التي تشهدها الأراضي الليبية بسبب استمرار القتال.

وشدد عبد اللع بن زايد وشكري في اتصال هاتفي، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة تماشيا مع مسار "مؤتمر برلين"، و"مبادرة القاهرة".

كما أدانا تعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية، وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها، مؤكدين على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

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