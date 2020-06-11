شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً عند إغلاق السوق أمس، مع توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي لتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمائة لهذا العام. وتراجع داو 282.86 نقطة بما يعادل 1.04 بالمائة إلى 26989.44 نقطة، فيما انخفض ستاندرد آند بورز 17.12 نقطة أو 0.53 بالمائة ليسجل 3190.06 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 66.59 نقطة أو 0.67 بالمائة إلى 10020.35 نقطة.

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