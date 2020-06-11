شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: سنؤدي دور الوسيط تجاه خطوة ضم أراضٍ فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، إنّ بلاده ستؤدي دور الوسيط في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي تجاه خطوة إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية، منوهاً إلى ضرورة وحدة المواقف داخل الاتحاد ومجلس الأمن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان: "سنقدم مساهماتنا لنؤسس سياقاً للمفاوضات"، مشيراً إلى سعي بلاده إلى قيادة دور جدي وصريح في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القيام بدور بناء على الساحة العالمية.

وأكّد ضرورة أنّ يعيش الناس بهذه المنطقة بشكل سلمي ومستدام، وهنالك جهوزية للمفاوضات، مشدداً على ضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة.

وأشار الوزير الألماني إلى أنّ الجانب الإسرائيلي أبلغه "أنّ الوقت ليس مناسباً للرد على ضمّ لم يحصل بعد".

من جهته أكد الوزير الأردني دعم بلاده لمخرجات مؤتمر برلين كسبيل للتوصل إلى حل سياسي، ودعم كل جهد يحول دون أن تصبح ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية، موكدا أن الحل يجب أن يمر عبر حلٍ سياسي.