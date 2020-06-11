العامري للوفد المفاوض: لا تخيبوا الآمال والاخفاق ستتحملون مسؤوليته

وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مساء الاربعاء، رسالة للوفد المفاوض بشان الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدا بالقول "لاتخيبوا الامال والاخفاق ستتحملون مسؤوليته".
واضاف قائلا، "نهيب بالوفد العراقي المفاوض بان يضعوا نصب اعينهم ازاء قرار مجلس النواب العراقي يوم 5 / 1 / 2020 القاضي بخروج القوات الاجنبية من العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة، كما ان املنا بكم كبير لان لا تخيبوا امال شعبكم من الذين خرجوا بمظاهرة مليونية تطالب بخروج القوات الاجنبية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".
وتابع، "كما ان تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي في الجوانب التي تخدم الواقع العراقي وفقا للقانون والدستور امر مطلوب وانتم امام مقطع تاريخ يسجل المفاوض العراقي الوطني والشجاع فيه انجازا شعبيا وقرارا وطنيا"، فيما حذر قائلا"اي تهاون او تلكؤ او اخفاق سيسجل وصمة خيبة وانتكاسة في تاريخ الوفد المفاوض وتاريخ العراق تتحملون مسؤليته عبر الزمن ولانريده لكم، توكلوا على الله والشعب معكم وعيون الشهداء ترعاكم لاطلاق بشرى اعلان انتهاء مهام قوات التحالف وتحديد جدول لخروجها".
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