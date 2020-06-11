العامري للوفد المفاوض: لا تخيبوا الآمال والاخفاق ستتحملون مسؤوليته

وقال العامري في الريالة التي تلقت السومريةنيوز نسخة منه، "نشد على ايديكم وانتم في مهمة مقدسة وفي حوار استراتيجي مهم وكل عيون العراقيين مشدودة اليكم، ثقتنا بكم عالية كما كانت ثقتنا عالية بالمقاتلين الذين حققوا النصر الكبير والعظيم على الارهاب الداعشي".واضاف قائلا، "نهيب بالوفد العراقي المفاوض بان يضعوا نصب اعينهم ازاء قرار مجلس النواب العراقي يوم 5 / 1 / 2020 القاضي بخروج القوات الاجنبية من العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة، كما ان املنا بكم كبير لان لا تخيبوا امال شعبكم من الذين خرجوا بمظاهرة مليونية تطالب بخروج القوات الاجنبية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".

وتابع، "كما ان تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي في الجوانب التي تخدم الواقع العراقي وفقا للقانون والدستور امر مطلوب وانتم امام مقطع تاريخ يسجل المفاوض العراقي الوطني والشجاع فيه انجازا شعبيا وقرارا وطنيا"، فيما حذر قائلا"اي تهاون او تلكؤ او اخفاق سيسجل وصمة خيبة وانتكاسة في تاريخ الوفد المفاوض وتاريخ العراق تتحملون مسؤليته عبر الزمن ولانريده لكم، توكلوا على الله والشعب معكم وعيون الشهداء ترعاكم لاطلاق بشرى اعلان انتهاء مهام قوات التحالف وتحديد جدول لخروجها".