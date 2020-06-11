شكرا لقرائتكم أزمة لبنان تنعكس سلباً على مستحقات عاملات المنازل الأجنبيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser بعد أزمة ارتفاع سعر الصرف لم تعد بعض العائلات اللبنانية قادرة على دفع مستحقات العاملات في المنازل. ومع إغلاق المطارات قامت بعض الأسر بترك العاملات الاثيوبيات في شارع أمام السفارة الاثيوبية حيث وجدن انفسهن بالعراء. فيما كانت العاملات تفضل البقاء في المنزل حتى ولو بدون راتب

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