شكرا لقرائتكم الشارع الجزائري يرفض قرار الحكومة رفع أسعار الوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser دخل قرار رفع أسعار الوقود في الجزائر حيز التنفيذ وسط مخاوف من تأثر باقي الخدمات بعد رفع الحجر الصحي وعودة النقل ومختلف النشاطات المتوقفة بسبب الأزمة الصحية بهذه الزيادات، يأتي ذلك في وقت تشهد البلاد موجة احتجاجات على خلفية تراجع المستوى المعيشي وتضرر فئات عدة من تداعيات الحجر الصحي بسبب كورونا

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