شكرا لقرائتكم الشارع الجزائري يرفض قرار الحكومة رفع أسعار الوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
دخل قرار رفع أسعار الوقود في الجزائر حيز التنفيذ وسط مخاوف من تأثر باقي الخدمات بعد رفع الحجر الصحي وعودة النقل ومختلف النشاطات المتوقفة بسبب الأزمة الصحية بهذه الزيادات، يأتي ذلك في وقت تشهد البلاد موجة احتجاجات على خلفية تراجع المستوى المعيشي وتضرر فئات عدة من تداعيات الحجر الصحي بسبب كورونا
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