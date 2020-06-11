شكرا لقرائتكم المغرب يعلن عن إنتاج أول اختبار لفحص فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser أعلن المغرب عن النجاح في إنتاج أول طقم تشخيصي للفحص عن فيروس كورونا. وتقف وراء هذا الإنجاز الطبي، غير المسبوق مغربيا، المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، المعروفة اختصارا بمصير، ومقرها العاصمة المغربية الرباط

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