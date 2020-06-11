شكرا لقرائتكم المغرب يعلن عن إنتاج أول اختبار لفحص فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أعلن المغرب عن النجاح في إنتاج أول طقم تشخيصي للفحص عن فيروس كورونا. وتقف وراء هذا الإنجاز الطبي، غير المسبوق مغربيا، المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، المعروفة اختصارا بمصير، ومقرها العاصمة المغربية الرباط
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