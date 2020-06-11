شكرا لقرائتكم اجتماع ثلاثي جديد بشأن سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
لليوم الثاني على التوالي يواصل وزراء الموارد المائية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بشأن سد النهضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا
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