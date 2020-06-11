اخبار العالم

اجتماع ثلاثي جديد بشأن سد النهضة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم اجتماع ثلاثي جديد بشأن سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

لليوم الثاني على التوالي يواصل وزراء الموارد المائية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بشأن سد النهضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع ثلاثي جديد بشأن سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا