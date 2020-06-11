الصحة العالمية: الأسبوع المقبل تحديد مصير موسم الحج بالتنسيق مع السلطات السعودية

قالت مها طلعت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الإقيلمي لمنظمة الصحة العالمية،وأوضحت أن هناك نقاش ومشاورات مستمرة بين المنظمة والسعودية لتحديد مصير موسم الحج، لافتة إلى الأسبوع القادم سنحدد مصير عودة موسم الحج بالتنسيق مع السعودية والقرار قرار دولة.
وقالت “طلعت” خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج “مساء دي إم سي” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إنالتكوين الجيني لفيروس كورونا واحد في كل دول، العالم مضيفة إن استقرار النظام الصحي وتراجع الوفيات ووعي المواطنين وقدرتهم على حماية أنفسهم من أهم شروط عودة الحياة بشكل طبيعي.
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