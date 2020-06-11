شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن إعداد أتوبيسين لنقل أعضائها المصابين بكورونا للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فاطمة الزهراء، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن إعداد أتوبيسين لنقل المحامين المصابين بفيروس كورونا فى القاهرة الكبرى إلى المستشفيات مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للسائقين والمرافقين خلال نقل المصابين، مضيفة أنه تم التعاقد مع المستشفى الجامعى بأسيوط لدخول الحالات المصابة بفيروس كورونا بأسعار مخفضة.

وأضافت فاطمة الزهراء فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المستشفى الجامعى بأسيوط ستخدم أربع محافظات وهى أسوان و أسيوط وسوهاج والأقصر، مشيرة إلى أن التكاليف ستكون شاملة الغرفة والعلاج وجميع المستلزمات الطبية التى سيحتاجها المريض.

ونوهت فاطمة الزهراء، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن تلقى 17 حالة اشتباه وإصابة بفيروس كورونا وسط الأعضاء من بينهم أسرة محامى كاملة، وذلك عبر الخط الساخن للنقابة، كما أنه تم توفير العلاج للمعزولين فى المنازل.

Advertisements

وكانت النقابة العامة للمحامين، أكدت من قبل أنه تم استخراج 1137 خطاب علاج للأعضاء، بينها 83 خطاب خاص بالتحاليل والأشعة، و1054 خطاب علاج متنوع، مضيفة أنها تلقت 12 بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية، والتى حوت 8 إصابات بفيروس كورونا، و4 حالات مشتبه فى إصابتهم.

وأضافت النقابة أنه نظراً لصعوبة إيجاد أسرة بمستشفيات العزل خاصة بمحافظتى القاهرة والجيزة فإن اللجنة تعمل على إعطاء الإرشادات الطبية بناء على استشارة طبيب النقابة طبقاً لبوتوكولات العلاج المعلنة من خلال وزارة الصحة بشأن العزل المنزلى، لحين توفير أسرة فى ظل أيام صعبة تشهدها الدولة والمجتمع الأقليمى والدولى فى مواجهة انتشار المرض.