شكرا لقرائتكم خبر عن حملة النائب محمد أبو العينين تعقم جمعية الأهرام الاستهلاكية وعدد من المدارس بالجيزة .. شاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتوجيهات من النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب حزب مستقبل وطن، واصل أعضاء حملة أبو العينين تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والمدارس فى الجيزة.

وتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة لحماية المواطنين من فيروس كورونا والقضاء عليه ، وذلك في إطار المسئولية وانطلاقا من الواجب الوطني لمساندة الدولة في الفترة الحالية.

وقام أعضاء حملة النائب أبو العينبن بتطهير وتعقيم منطقة مساكن ساقية مكى و مدرسة الشرفا الابتدائيه و مكتب صحه رابع و شارع الشهيد سيد مخيمر و شارع عبد العاطى بسيونى و مدرسة الميدان الثانويه الصناعيه بنات و جمعية الاهرام الإستهلاكية .

يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

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