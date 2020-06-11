شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: أردوغان يخفى جنازات جنوده بليبيا.. وطرابلس لن تكون منصة إرهابية تهدد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قيام سلطات أردوغان باعتقال العشرات من الصحفيين الذين غطوا جنازات وحوادث قتل الضباط والجنود الأتراك فى ليبيا، يؤكد على المأزق الكبير الذى يعيشه أردوغان، متابعا: "فالضربات التى يوجهها الجيش الوطنى الليبى نافذة فى صدر الجنود الأتراك".

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، فى بيان له اليوم، أن الانتصارات الأخيرة فى العديد من المدن الليبية واهمة، لأنها لم تكن أصلا بلدان ومدن يسيطر عليها الجيش فى الجهة الشرقية لليبيا، لافتا إلى أن ما استرده الإخوان وأردوغان وميليشيات حكومة الوفاق كانت مدنا ليبية سحقهم فيها الجيش الوطنى الليبى من قبل.

وأشار أحمد بدوي، إلى أن هناك تقديرات بسقوط عشرات الضباط والجنود الأتراك قتلى فى ليبيا وسلطات أردوغان تستميت فى إخفاء جثثهم وجنازاتهم.

وشدد على أن ليبيا لن تسقط فى يد الأتراك، ولن تكون مرتعا للارهابيين تحت أى ظرف، قائلا: "تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحة للجميع، كما أن ليبيا لن تتحول إلى منصة جديدة للإخوان والإرهابيين يهددون منها مصر".