شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب توفير الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن المنظومة التعليمية والاهتمام بها فى مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى الاعتماد على الأساليب الحديثة والمبتكرة فى التعليم، مما يستوجب ضرورة ان يكون هناك اعتمادات مالية مخصصة للنهوض بالبنية التحتية فى مختلف المدارس على مستوى الجمهورية لضمان تقديم الخدمات اللازمة للطلاب وفى نفس الوقت النهوض بالمنظومة التعليمية الجديدة، ووضع آليات جديدة لتأهيل كافة القائمين على المنظومة التعليمية حول كيفية الاعتماد كلية على الأساليب الحديثة التى سيتم الاعتماد عليها فى العملية التعليمية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المنظومة التعليمية شهدت اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ومع ظهور جائحة كورونا أصبح من الضروري الاعتماد على الأساليب الحديثة فى العملية التعلميمية، وهذا يستوجب خطة للنهوض بالبنية التحتية وإعادة النظر فى المناهج التعليمية لتواكب الأساليب الحديثة، بالإضافة لأهمية تأهيل كل من هو شريك فى المنظومة التعليمية وتأهيلهم للقيام بالمهام الجديدة وفقا للأساليب الحديثة.

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وتسائل عضو البرلمان، عن الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية فى الموازنة العامة الجديدة، وضرورة أن يكون هناك حصر شامل لكافة المدارس والاحتياجات الخاصة بها، على أن يتم كل هذا قبل بدء العام الدراسى الجديد الذى لم يتم تحديده بعد بسبب فيروس كورونا والجائحة التى تواجه العالم أجمع.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها.