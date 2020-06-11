شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتهى احتجاجات منتصف يونيو فى تركيا بثورة على أردوغان؟.. كاتب سعودى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لاقت دعوة المعارضة التركية لتنظيم سلسلة احتجاجات ضد الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان منتصف الشهر الجارن، تأييدا واهتماما من الخبراء والمختصين بالشأن التركى، حيث اعتبروا أنها قد تكون بداية لثورة شعبية ممتدة.

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وقال خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى فى تغريدة نشرها على شبكة تويتر: "مظاهرات منتصف يونيو التي تدعو لها المعارضة التركية، هي تأتي في وقت تشهد فيه ‎تركيا أرضية خصبة نحو الثورة، من حالة الغضب الشعبي المتصاعد إلى الأزمة الاقتصادية التي بدأت تؤثر بشكل كبير على المواطن العادي".

كان حزب الشعوب الديمقراطى الكردى، وعدد من أحزاب المعارضة التركية، دعوا إلى تنظيم مسيرات معارضة ضد أردوغان منتصف الشهر الجارى احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية.