يملك 3 فنانون مغاربة، فقط، عدد مشاهدات في قنواتهم على يوتوب، يتجاوز حاجز المليار، وجميعهم فنانون ذكور.
وتضم القائمة، التي تتيحها منصات مختصة في أرقام يوتوب، أن الفنانين، الذين تجاوزوا حاجر مليار مشاهدة في قنواتهم في يوتوب، هم سعد لمجرد، ولاغتيست، وإلياس تيوتيو.
ويحتل لمجرد المرتبة الأولى بعدد مشاهدات بلغ 2.2 مليار مشاهدة، متبوعا بيوسف أكديم، المعروف فنيا بـ”لاغتيست”، الذي يبلغ عدد مشاهدات قناته ما يفوق 1.3 مليار مشاهدة، ثم إلياس تيو تيو ثالثا، بأكثر من مليار مشاهدة.
والملاحظ أن الأسماء النسائية تغيب عن قائمة” الطوب 3″، التي ترصد مدى نجاح أعمال الفنانين المغاربة، في زمن أصبح فيه يوتوب معيارا مهما لقياس مدى تفاعل الجمهور مع الفنان، وأعماله.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانون مغاربة قلائل في قائمة “مليارات يوتوب”.. والأسماء النسائية غائبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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