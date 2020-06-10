بوانو: ثلاث تخلفوا يوم الزحف على كورونا.. قطاع الأبناك والتأمين والمحروقات

وجه عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لمن أسماهم بـ”المخلفين الثلاثة” عن معركة المغرب ضد جائحة كورونا.

وقال بوانو اليوم الأربعاء، في تعقيبه على مداخلة رئيس الحكومة أمام مجلس النواب، إن ثلاث قطاعات “خلفوا يوم الزحف على الجائحة”، وهي قطاع الأبناك والتأمينات وقطاع المحروقات.

وركز بوانو في تعقيبه على قطاع المحروقت، متسائلا عن مصير تقرير مجلس المنافسة بالقول “شنو كيتسنى تقرير مجلس المنافسة ليخرج للوجود”.

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وحذر بوانو مما يمكن أن يسببه قطاع المحروقات من احتجاجات، وقال “اليوم للأسف نعطي للمواطن لكي يحتج، المحروقات نزل ثمنها عالميا و لم ينعكس على الثمن المحلي”.

وكانت نقاشات في لجنة المالية التي يرأسها بوانو، قد وجهت انتقادات شديدة لقطاعي البنوك والتأمينات، بسبب التعقيدات التي واحهها المواطنون المتضررون من الجائحة في تأخير اقتطاعات قروضهم، والزيادات في الفوائد التي فرصت عليهم نظير التأجيل، كما تمت مطالبة التأمينات باتخاذ خطوة تضامنية مع المتضررين من الجائحة.