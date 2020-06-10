ريال مدريد “يشكر” الأتليتيكو ويستقبل مبارياته في “دي ستيفانو”

هادر لصفر – صحافية متدربة

وجه رئيس أتلتيكو مدريد لكرة القدم إنريكي سيريزو، دعوة لفريق ريال مدريد لإستضافة باقي مباريات “الليغا” بعد عودة عجلة البطولة إلى الدوران على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، نظرا للأشغال والإصلاحات التي يشهدها ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وعبر مسؤولو ريال مدريد عن شكرهم وامتنانهم للرئيس سيريزو اتجاه هذه البادرة، كما عبر النادي الملكي عن عدم وجود أي نية باستضافة المباريات بأي ملعب غير الملعب الاحتياطي “ألفريدو دي ستيفانو”.

ويستأنف الدوري الإسباني في الحادي عشر من يونيو الجاري بعد توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.