نجوم “ذا فويس كيدز” في مبادرة للأمم المتحدة.. وعلامات استفهام حول غياب المغاربة على الرغم من تفوقهم في البرنامج

شارك نجوم برنامج “The Voice Kids”، بداية الأسبوع الحالي، في مبادرة “أيامي الشبابية العربية للموسيقى والفنون”، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت لوحظ فيه غياب أسماء من المغرب، على الرغم من أن حضورها كان قويا في مختلف مواسم البرنامج.

وشارك في الحدث، باسم برنامج “ذا فويس”، كل من آدم هداجي من تونس، وأشرقت أحمد من مصر، وجراح الشاعر من البحرين، ولجي المسرحي من المملكة العربية السعودية، ونور وسام من العراق، وتاليا برهوش من لبنان، وزين عبيد من سوريا.

ويطرح غياب الأسماء المغربية عن قائمة “نجوم ذا فويس كيدز” علامات استفهام، خصوصا أن عددا من زملاء المغربي حمزة لبيض، الفائز بلقب البرنامج في موسمه الثاني، كانوا حاضرين، وغاب هو.

وتدعو مبادرة “أيامي” إلى توعية الأطفال، والشباب في المنطقة العربية من خلال الفن، والموسيقى حول الخطة التنموية العالمية الهادفة إلى القضاء على الفقر، وحماية الكوكب، وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار.