العراق: قصف صاروخي يستهدف "المنطقة الخضراء" وسط بغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدف قصف صاروخي، "المنطقة الخضراء"، وسط بغداد في العراق، بعيد انتصاف ليل الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وجاء في التفاصيل أنه لم يُعرف حتى الآن، مكان سقوط الصاروخ، أو فيما إذا تسبب بأي خسائر، غير أن السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء أطلقت صافرات الإنذار.

ونقلت "الأناضول"، في وقت لاحق عن مصدر أمني عراقي، لم تُسمّه، القول، إن صاروخا استهدف المنطقة الخضراء، المحصنة أمنيا، وسط بغداد، دون وقوع خسائر بشرية.

وذكر المصدر وهو ضابط برتبة رائد في الداخلية العراقية، أن "صاروخ كاتيوشا استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، دون أن يتسبب بسقوط ضحايا" موضحًا أن "صافرات الإنذار أطلقت داخل المنطقة الخضراء تحسبا لهجمات أخرى بالصواريخ".

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ويتزامن استهداف المنطقة الخضراء التي تتواجد فيها سفارات بينها سفارة الولايات المتحدة، مع بدء المفاوضات بين بغداد وواشنطن لبحث قضايا بينها مصير الوجود العسكري الأميركي في العراق.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها في العراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب حزب الله العراقي المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأميركية في العراق، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في الـ5 من يناير الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على اراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.