مؤسسة "التعاون" تُعلن عن الفائزين بجوائز عام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مؤسسة "التعاون"، يوم الأربعاء، عن الفائزين بجوائز التعاون للعام 2019، في حفل نظمته في المسرح البلدي بمدينة رام الله، بالتوازي مع آخر في مدينة غزة.

وتوزعت الجوائز على ست فئات بقيمة 280 ألف دولار أميركي، بواقع 50 ألف دولار لكل جائزة باستثناء جائزة المعلم التي بلغت قيمتها 30 ألف دولار.

وذكرت مؤسسة "التعاون" أنه "تقدم للجوائز 370 طلبا، تمت دراستُها وتقييمُها بشفافيةٍ وحياديةٍ تامةٍ من قبل لجانٍ خارجيةٍ تطوعية مكونة من 29 شخصية فلسطينية تضم خبراءً وأكاديميين في شتى مجالات الجائزة، موزعين على 6 لجان مستقلة".

وأضافت في بيان مُفصّل: "فاز بجائزة ’التعاون’ للقدس 2019 ’جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس- للقدس نعمل’، مركز الدراسات النسوية عن مشروع ’المرأة الفلسطينية، الفقدان والاحتلال’".

أثناء تكريم بعض الفائزين

وتابعت: "ذهبت جائزة التعاون للشباب 2019 "جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي- لغدٍ أفضل... نبدع"، لخمس مبادرات ريادية هي: مبادرة ’Eventati’ للريادي شادي أحمد عزيز أبو بكر من رام الله، ومبادرة ’Video 4’ للرياديين: أدهم أسعد أبو شوقة، وسليمان سعد حمد أبو ستة، ومحمد عوض رجب شعبان، وياسر محمد أحمد عوض من غزة، ومبادرة ’كاليجرافي ستارز’ للريادي سهيل محمود سامي يعقوب من بلدة أبو ديس، مبادرة ’تكنوبلانت غزة’ للريادية سعدة عبد الفتاح سعيد المجدلاوي من رفح، ومبادرة ’Grants’ للريادي هشام محمد هشام بكر من طولكرم".

وقالت المؤسسة: "وفاز بجائزة التعاون لغزة 2019 ’جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات المجتمعية - لأجل غزة’، جمعية أصدقاء بلا حدود للتنمية المجتمعية عن مشروع ’شبكة الأمان الاجتماعي للأسر المهمشة في قطاع غزة’".

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وذكرت أن "المعلمة رنا أحمد زيادة من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات في قطاع غزة، قد تُوّجت بجائزة التعاون للمعلم/ة المتميز/ة 2019 ’جائزة منير الكالوتي للمعلم/ة المتميز/ة (ابداع معلم ... نهضة وطن) عن مبادرة توظيف المنحى التكاملي في تعليم طالبات المرحلة الثانوية STEM. وتقرر استخدام باقي المبلغ (15 ألف دولار) للترويج للمبادرات التعليمية الفائزة في السنوات الثلاث الأخيرة بطرق متعددة، بهدف نشر وتطوير الفكر التعليمي المتميز وتشجيع المعلمين الآخرين لتوظيف هذه المبادرات وتطوير مبادرات جديدة لتطبيقها".

وقالت إن "جائزة التعاون للتميز بالقطاع الصحي لعام 2019 ’جائزة المرحوم أحمد أبو غزالة لمبادرات صحية متميزة’، فكانت من نصيب مستشفى الأوغستا فكتوريا (المطلع) عن البرنامج المجتمعي (Outreach Program) العيادات الميدانية المتنقلة لبرنامجي السكري والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وفاز بجائزة التعاون للإنجاز 2019 ’جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي لقطاع الثقافة - سنكون يوما ما نريد’، المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية (نوى)، عن مشروع أصواتنا المفقودة: إصدار كتاب توثيقي حول النهضة الموسيقية المحترفة في فلسطين النصف الأول من القرن الماضي وأدوار الموسيقيين الفلسطينيين في الحياة الموسيقية العربية والعالمية".

أثناء تكريم بعض الفائزين

وقالت مدير عام "التعاون"، يارا السالم: "رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها إلا أننا موجودون اليوم لنحتفل سويةً بإعلان الفائزين بجوائز التعاون للعام 2019، لنسلط الضوء على مجموعة من المبدعات والمبدعين، أفرادا ومؤسسات، لنعطيهم دفعة للاستمرار في تطوير مشاريع وأفكار ومبادرات متميزة".

وأشارت إلى أن جوائز "التعاون" انطلقت عام 2003 إيمانا من المؤسسة بأهمية العمل النوعي ورسم صورة مشرقة لثقافة الإنجاز وتمكين المؤسسات والأفراد، وتشجيعهم على التميّز والإبداع في عملهِم وعطائهم لفلسطين، وخلق الروح التنافسية النزيهة والصحية المبنية على التفاني في العطاء للمجتمع الفلسطيني.

يُذكر أن "التعاون" هي مؤسسة مستقلة مسجّلة كفرع في فلسطين، وتأسست عام 1983 بمبادرة مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية، بهدف تمكين الإنسان الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعيا واقتصاديا، في فلسطين وفي مخيمات الشتات الفلسطينية في لبنان. تنفذ "التعاون" مشاريعها التنموية والإغاثية ضمن أربعة برامج رئيسية: التعليم، والثقافة، والتنمية المجتمعية بما يشمل تمكين الاقتصادي ودعم الأيتام، وإعمار البلدات التاريخية.