شقيب السلام: إصابة خطيرة لقاصر إثر تعرضه لإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى في الـ16 من عمره، بجروح وصفت بالخطيرة، من جراء تعرضه لإطلاق النار في بلدة شقيب السلام، في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وذكرت الطواقم الطبية أنها عملت على نقل المصاب وهو يعاني من جروح خطرة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وأوضحت أن المصاب عانى من جراح في أنحاء جسده، وتلقى علاجًا أوليا ميدانيا، تضمن وقف النزيف والتضميد، وتمت إحالته إلى مستشفى بسبب شدة إصاباته.