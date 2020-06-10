تعادل بين هـ. أم الفحم والأخاء وخسارة خارجية لأبناء اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترق فريقا هبوعيل أم الفحم وأخاء الناصرة بنقطة لكل منهما، بعد تعادلهما سلبيا 0-0، في افتتاح مباريات البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق الفحماوي مجريات المباراة على استاد "الدوحة" في مدينة سخنين.

ووصل الفريقان خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عدة، إلا أن أي منهما لن ينجح في زيارة شباك الآخر لتنتهي المباراة بالتعادل الأبيض.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 40 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد أخاء الناصرة 32 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته القادمة نظيره هبوعيل العفولة يوم الاثنين المقبل، فيما سيلاقي هبوعيل أم الفحم نظيره هبوعيل بيتح تيكفا في اليوم نفسه.

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خسارة خارجية لأبناء اللد

مني أبناء اللد بخسارة خارجية أمام هبوعيل نوف هجليل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي استضافها الأخير على استاد عيلوط – الناصرة ضمن البلاي أوف السفلي.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن الفريق المضيف من هز شباك أبناء اللد 3 مرات في الدقائق 52 و66 و72، وفي الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع جاء هدف أبناء اللد الوحيد عن طريق اللاعب تسيون تسيماح.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الفريق اللداوي عند 26 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أبناء اللد في مباراته القادمة نظيره هبوعيل عكا يوم الأحد المقبل.