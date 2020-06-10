وزيرالإعلام اليمني يحمل مليشيا الحوثي مسئولية سلامة الأسرى والمختطفين

الأربعاء 10 يونيو 2020

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الارياني عن معلومات واردة من العاصمة المختطفة صنعاء تؤكد تسجيل إصابة مؤكدة لأحد المختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي الانقلابية بفيروس كورونا.



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وقال الارياني وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان هذا التطور الخطير يشكل تهديدا حقيقيا لحياة وسلامة المئات من الشخصيات الوطنية والاعلاميين والصحفيين والناشطين وكافة الاسرى والمختطفين في معتقلات المليشيا الحوثية.

‏وحمل مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن سلامة كافة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها، في ظل تعنتها ورفضها لكافة المطالبات والاقتراحات التي تقدم بها وفد الحكومة من منطلقات إنسانية بحته لتبادل فوري وغير مشروط للأسرى والمختطفين تنفيذا لاتفاق ستوكهولم وعلى قاعدة (الكل مقابل الكل).

‏وطالب الارياني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيث والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحماية الصحفيين بإدراك خطورة الوضع وسرعة الضغط على المليشيا الحوثية لإنجاز تبادل فوري للاسرى والمختطفين دون قيد او شرط وعدم اتخاذهم مادة للمساومة والابتزاز السياسي.