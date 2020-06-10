شكرا لقرائتكم خبر عن اصابات (كورونا) تقترب من مليونين بالولايات المتحدة و800 ألف بالبرازيل والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020 أظھرت احصائیات ان معدل الاصابة بعدوى فیروس (كورونا المستجد – كوفید 19 )، اقترب من عتبة ملیوني حالة في الولایات المتحدة و800 ألف حالة في البرازیل.

وقالت جامعة (جونز ھوبكنز) الأمریكیة في احصائیة لھا إنه جرى تسجیل 24773 اصابة بالفیروس التاجي بالاضافة إلى 1299 حالة وفاة على الأقل خلال ال24 ساعة الماضیة. Advertisements وأشارت إلى أن الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك إلى 1985670 اصابة و112289 حالة وفاة. وفي البرازیل أظھرت الاحصائیة الرسمیة تسجیل 32091 اصابة جدیدة خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع اجمالي حصیلة الجائحة إلى 739503 حالات. وأضافت الاحصائیة التي نشرتھا وزارة الصحة البرازیلیة أنھ جرى كذلك تسجیل 1272 حالة وفاة جدیدة لترتفع حصیلة ضحایا الفیروس الى 38406 اشخاص.

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