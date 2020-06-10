- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة طوارئ تعز تقر عددا من الإجراءات في إطار مواجهة وباء كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 10 يونيو 2020
أقرت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا بمحافظة تعز خلال اجتماعها برئاسة وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية نائب رئيس لجنة الطوارئ في تعز الدكتورة إيلان عبدالحق، اليوم، عددا من الإجراءات ضمن خطة العمل المشتركة والتنسيق بين المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة وباء كورونا.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي شملت تحديد مركز في مستشفى الثورة العام لفرز وعزل المصابين والمشتبهين بالوباء، وتوفير كل الاحتياجات والإمكانات اللازمة، وقيام المستشفيات الحكومية والخاصة بتجهيز غرف فرز وعزل للحالات الواصلة إليها سواء في مخيمات أو غرف داخل المستشفى حسب إمكاناتها، وتوفير أدوات السلامة للكادر الصحي العامل فيها والتعامل مع كل الحالات بحذر واتخاذ كل التدابير اللازمة وقيام مكتب الصحة بتوفير احتياجاتها وفق الإمكانات المتاحة.
وأكد الاجتماع على استمرارية عقد اللقاءات والاجتماعات مع مدراء المستشفيات بشكل أسبوعي لتعزيز مستوى التنسيق والوقوف على تطورات الوضع، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لكل ما يستجد بشأن الوباء في تعز، وشدد على الاستمرار بتنفيذ الإجراءات الوقائية وإلزام الجهات المعنية بمضاعفة الجهود في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات لجنة الطوارئ.
وشدد الحاضرون على الاهتمام بالتوعية الصحية وتفعيل دور الإعلام والتثقيف الصحي بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالوباء، وقيام كل المكاتب التنفيذية بمحافظة تعز ذات العلاقة بدورها بنشر الوعي والثقافة الصحية والتنبيه بمخاطر فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة طوارئ تعز تقر عددا من الإجراءات في إطار مواجهة وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.