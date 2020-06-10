البحرية اليونانية تعترض سفينة شحن تركية "محملة بالأسلحة" قبالة سواحل ليبيا

الأربعاء 10 يونيو 2020

أفادت مصادر إعلامية، بأن البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن تركية يشتبه في أنها "محملة بالأسلحة والذخيرة" قبالة السواحل الليبية، وفقا لموقع 24.



وأوضحت المصادر أن السفينة اليونانية المشاركة في عملية "إيريني" البحرية، والتي ترأسها إيطاليا، رصدت سفينة شحن تركية قبالة سواحل ليبيا وعلى متنها "أسلحة وذخائر"، فيما لم تعرف جهة رسوها في موانئ غربي ليبيا.

ومن جانبها، قالت وسائل الإعلام إن "البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن تجارية تركية ترافقها فرقاطة تركية متجهة إلى ليبيا"، وفق ما نقلته "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء.

وبحسب مصادر من وزارة الدفاع اليونانية، جرى إرسال "إشارة" إلى السفينة التركية، لكن دون رد. وبعدها، حلقت طائرة هيليكوبتر تابعة للبحرية اليونانية فوق السفينة التركية لطلب إذن تفتيش الشحنة، قبل أن يتم رفض الطلب.

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وبذلك، تواصل تركيا انتهاك قرار مجلس الأمن، القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ويأتي ذلك بعد يوم من توقيع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا في أثينا، اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.

وسبق للجيش الوطني الليبي أن قد قدم دلائل على التورط التركي في ليبيا، سواء من خلال توريد الأسلحة أو من خلال إرسال مرتزقة للقتال في صفوف حكومة طرابلس.

وشنّ الجيش الليبي، اليوم، غارات جوية مكثفة على تمركزات قوات الوفاق بعدة مناطق واقعة بين مدينتي مصراتة وسرت، أسفرت عن خسائر فادحة للميليشيات، وأدت لعرقلة تقدم الوفاق إلى مدينة سرت.