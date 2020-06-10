الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن كوفيد 19 يهدد مكاسب التنمية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:44 صباحًا, 11 يونيو 2020 م المناطق - الرياض أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه فيما تلقي تداعيات جائحة كوفيد-19 الخطيرة والمتنوعة بثقلها على جميع أنحاء العالم، فإن صدمة اقتصادية لا مثيل لها تعرض مكاسب التنمية للخطر.

وأشار غوتيريش، في كلمته اليوم خلال الاجتماع الافتراضي للتحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة (GISD)، إلى أن ارتفاع البطالة بشكل كبير، وعمليات إغلاق الأعمال المؤقتة أصبحت دائمة، وإعادة البناء إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق سنوات.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية جدول أعمال أديس أبابا كطريق لتعبئة الموارد، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ باعتباره ميثاقا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكداً أهمية مواءمة القيم الاقتصادية والاجتماعية.

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