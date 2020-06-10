شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 121 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ولد الزحاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنهم اكتشفوا المصابين الجدد إثر القيام بـ 357 تحليًا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 142 حالة.
ولفت إلى تسجيل 10 وفيات جدد بهذا الوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 71 شخصًا.
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