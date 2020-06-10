شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ «كاتيوشا» في المنطقة الخضراء ببغداد والان نبدء بالتفاصيل
أكدت خلية الإعلام الأمني التابعة إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، وتبين أن انطلاقه كان من قرب ملعب الشعب.
فيما ذكرت وسائل إعلام عراقية، أنه تم سماع دوي صافرات الإنذار تنطلق من السفارة الأمريكية.
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