شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعيد فتح قنصليتها في جرينلاند والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده أعادت فتح قنصليتها في جرينلاند، في محاولة واضحة لتعزيز وجود واشنطن في منطقة القطب الشمالي وسط صراع على النفوذ مع الصين وروسيا.

وقال بومبيو في بيان إن الخطوة تعكس "التزام أمريكا بتعميق تعاوننا مع شعب جرينلاند ومملكة الدنمارك بأكملها".

وأضاف: "وجودنا في عاصمة جرينلاند نوك سيعزز الرخاء الذي نشاركه مع أصدقائنا في الدنمارك وجرينلاند، حيث نعمل سويا مع حلفاء وشركاء آخرين في منطقة القطب الشمالي لضمان استقرار واستدامة التنمية في المنطقة".

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي إنه يريد شراء المنطقة، وهو العرض الذي تم رفضه على الفور. ثم ألغى الرئيس الأمريكي زيارة رسمية إلى الدنمارك.