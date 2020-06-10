شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: 202 إصابة جديدة و71 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوكالة أن إجمالي حالات الوفاة بفعل المرض منذ ظهوره في إيطاليا في 21 فبراير بلغ 34114 حالة، مما يجعلها رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 235763 حالة وهي سابع أعلى حصيلة للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.
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