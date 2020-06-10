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إيطاليا: 202 إصابة جديدة و71 وفاة بكورونا

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قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19 في البلاد زادت 71 حالة اليوم الأربعاء، مقابل 79 في اليوم السابق، في حين تراجعت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة إلى 202 من 283 يوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن إجمالي حالات الوفاة بفعل المرض منذ ظهوره في إيطاليا في 21 فبراير بلغ ‭34114 ‬ حالة، مما يجعلها رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس في البلاد 235763 حالة وهي سابع أعلى حصيلة للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

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