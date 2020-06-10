شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1455 إصابة جديدة و36 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، عن تسجيلها لـ 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و36 حالة وفاة بسبب الإصابة بذلك الفيروس.

وأوضحت أن 503 حالات تأكدت من تعافيها من فيروس "كوفيد 19"، وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ما أسهم في شفائهم بعد توفيق الله، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.

وبيّن المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا، مشيراً إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وأشار "مجاهد" إلى إجمالي العدد المسجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، إذ بلغ 38284 حالة، تعافى منها 10289 حالة، فيما بلغ عدد الوفايات حتى اليوم 1342 حالة.