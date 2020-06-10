شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يرحب بالجهود المصرية لتحقيق التسوية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الاتصال بين السيسي وترامب تضمن تبادل وجهات نظر من الجانبين حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة".
وبين راضي أن الرئيس ترامب أعرب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.
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