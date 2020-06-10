شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: بدء محادثات عسكرية بين الجيش الليبي و«الوفاق» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، بدء الجولة الثالثة من المحادثات بين حكومة الوفاق والجيش الليبي في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأوضحت البعثة في بيان أنها عقدت اجتماعين مع وفدي الطرفين, الأول مع الجيش الليبي في 3 يونيو الجاري، والثاني مع حكومة الوفاق أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاجتماعين اللذين عقدا من خلال الاتصال المرئي مثمران حيث أتاحا الفرصة للبعثة أن تناقش مع الوفدين آخر التطورات على الأرض وأن تتلقى ملحوظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة إلى الطرفين في 23 فبراير 2020.

وأشارت البعثة إلى جدية الطرفين والتزامهما في مسار حوار اللجنة العسكرية المشتركة، داعية إياهما إلى إنهاء التصعيد لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة، حيث إن التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في مدينة سرت وما حولها، تثير قلق البعثة بوجه خاص.