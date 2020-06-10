افاد مصدر امني، الاربعاء، بأنه تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط اليوم في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الانذار تدوي من السفارة الاميركية".