خبير عسكري ليبي ينصح بالسيطرة الجوية لتحرير مصراتة

طالب المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي الليبي عبدالرحمن البوسيفي الجيش الليبي باستغلال المساحة الجغرافية الجديدة والتي ستمكنه من تدمير المخزون البشري للمرتزقة.

وأضاف البوسيفي، لـ"الخليج 365"، أن القوات الجوية مطالبة بمواصلة عملياتها على "القاعدة الجوية مصراتة حتى أبوقرين والوشكة ومناطق جنوب شرقي مصراتة في وادي زمزم والقداحية"، مع استخدام القوة النارية لحدها الأقصى.



وشدد البوسيفي على أنه حال استطاع الجيش الوطني الليبي فرض السيطرة الجوية على سماء مصراتة كاملة ومنع عنها الإمداد التركي بالمرتزقة والسلاح، عندها سيكون من السهل التقدم على كامل الشريط الساحلي الأوسط بين سرت ومصراتة والبدء الفعلي في عملية تحرير مصراتة مقر "المستعمرين الأتراك الرئيسي".

ولفت الخبير الليبي إلى أن الجيش يستطيع الآن التحرك بحرية واستخدام قوته الكاملة الحقيقية والتي لم ترها المليشيات في شوارع طرابلس بسبب اتخاذهم من الأهالي دروعا بشرية.

وأشار إلى أن قُرب خطوط الإمداد من ميدان المواجهة سيدمر حلم أردوغان الذي اعتمد في معركة طرابلس على قطع الإمداد القادم من مسافة 1500 كلم مربع من بنغازي إلى الجفرة ومنها إلى طرابلس".



واختتم البوسيفي بأنه يتعين ألا يمنح الجيش الليبي للمليشيات فرصة لتركيب أي منظومة دفاع جوي لأن هذا قد يؤخر أي تقدم خططت له الوحدات مسبقًا.

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وقصفت طائرات الجيش الليبي، الأربعاء، عدة أهداف تابعة للميليشيات الموالية لتركيا غربي البلاد في محاور شرق مصراته.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان لها، إن القوات الجوية استهدفت منظومة دفاع جوي تُركية شرقي مصراته.

وأضافت أن الجيش كثف الطلعات الجوية منذ ساعات الصباح الأولى ما أسفر عن تدمير المدفعية التابعة للمليشيات والمرتزقة المولين للأتراك والتي تقوم بقصف منازل الآمنين في منطقة جارف.

وأشار البيان إلى أن القوات الجوية استهدفت مواقع وتمركزات وآليات عسكرية للميليشيات في مناطق السدادة والقداحية شرقي مصراته.

ولفت إلى أن منصات الدفاع الجوي أسقطت صباح الأربعاء طائرة تُركية مُسيرة بالقرب من منطقة جارف قرب مدينة سرت.

وأكد بيان الجيش الليبي استمرار وصول التعزيزات لوحدات القوات المُسلحة وانتشارها وتمركزها لحماية مدينة سرت من كل المحاور.

والثلاثاء هدد الرئيس التركي رجب أردوغان باقتحام مدينة سرت وسط ليبيا وتكرر المليشيات الموالية له في مصراته والغرب الهجوم على المدينة فيما تصد قوات الجيش كل الهجمات.