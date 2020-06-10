ماكرون يندد بالعنصرية.. ويلقي خطابا الأحد المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بـ"العنصرية والتمييز" على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح العالم بعد مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، جورج فلويد على يد الشرطة.



وخلال مشاركته بجلسة مجلس الوزراء، وصف ماكرون العنصرية، بـ"الوباء الذي يعدّ خيانة للميثاق الجمهوري"، لكنه دافع في الوقت نفسه عن الشرطة، مؤكدا أنه لا يمكن انتقاد أداء "غالبيتها العظمى"، بحسب المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي.

وقال ماكرون إن "العنصرية آفة تطال المجتمع برمته"، داعيا إلى "عدم التساهل حول هذا الموضوع"، و"تشديد التحرك" ضد العنصرية، وفق ندياي.

وبحسب المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي، فقد دعا ماكرون إلى "تحديث تقنيات التوقيف والتدخل في وقت نعيش وضعا من التوتر الشديد".

وأشارت إلى أنه "شدد على صعوبة مهام قوات حفظ النظام ودعا إلى مواصلة العمل على الشفافية وتحسين الممارسات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأعلن وزير الداخلية كريستوف كاستانير، الإثنين، وضع حد لاستخدام تقنية التوقيف القاضية بالقبض على العنق.

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وقال ماكرون "يجب الا ننساق إلى خلط للأمور يجتزء الحقيقة ولا إلى حماية تكون بمثابة تواطؤ"، وفق ما نقلت ندياي.

وفي سياق آخر، أعلن، قصر الإليزيه، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه بخطاب إلى الأمة، مساء الأحد المقبل.

ولم يقدم الإليزيه أي تفاصيل حول الموضوعات التي سيتناولها الرئيس في خطابه.

ويعد الانتعاش الاقتصادي للبلاد بعد إغلاق جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وقضايا العنصرية والتمييز، موضوعات مهمة للغاية.

وكان ماكرون قد ألقى 3 خطابات على الأمة خلال أزمة فيروس كورونا آخرها في منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، عندما أعلن أن الإغلاق بسبب الفيروس سينتهي في الحادي عشر من الشهر الماضي.