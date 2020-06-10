دير شبيجل: أردوغان يغرق ليبيا بالمرتزقة والسلاح

قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، الأربعاء، إن الرئيس التركي يتنصل من تعهداته التي وقع عليها خلال مؤتمر برلين، ويغرق ليبيا بالسلاح والمرتزقة السوريين، محذرة من تحول ليبيا إلى سوريا جديدة.



وقالت المجلة ذائعة الصيت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن " قبل تدخل تركيا في ليبيا، كانت حكومة الوفاق مجرد تحالف فضفاض وهش من المليشيات".

وتابعت :" لكن استغل أردوغان انشغال العالم بأزمة كورونا المستجد، وكثف من دعم مليشيا حكومة الوفاق".

مجلة دير شبيجل، أشارت إلى أن "أردوغان تعهد خلال مؤتمر برلين بعدم تذكية الصراع في ليبيا، والالتزام بحظر تصدير السلاح، لكنه تنصل من تعهداته".

وتابعت أن أردوغان أغرق ليبيا بالسلاح والمرتزقة من مسلحي الجيش السوري الحر وغيرهم، محذرة من تحول ليبيا إلى سوريا جديدة بسبب انتشار المليشيات ومرتزقة أردوغان والسلاح التركي.

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واستطردت المجلة الألمانية، أنه:"لطالما كانت سرت مكان استراتيجي في ليبيا، حيث تقع في منتصف الطريق بين طرابلس وبنغازي، وفيها ولد الرئيس الراحل معمر القدافي وتوج نفسه حاكما، وفيها توفى أيضا".



وتحاول مليشيات الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين والسلاح التركي مهاجمة سرت التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.

ووفق مجلة دير شبيجل، فإن "الدور الأوروبي في ليبيا تدهور حتى باتت بروكسل في موقف المتفرج".

وقالت:" حين يتلاشى الدخان، ستجد بروكسل أنها فقدت التأثير في هذا الجزء المهم استراتيجيا في ساحل البحر المتوسط".

وكانت صحيفة تاجس تسايتونج الألمانية، نقلت مؤخرا عن مصادر أممية، قولها إن فريق الأمم المتحدة المعني بمراجعة امتثال الأطراف المختلفة لقرار حظر تصدير السلاح، رصد في الفترة بين يناير وأبريل/ نيسان 2020، اختراق سفينتين حربيتين تركيتين للقرار، ونقل سفن حاويات تركية لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "كوركوت" ومدرعات إلى طرابلس.

فيما نقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر إيطالية لم تكشف عن هويتها قولها إن هناك تواجد لمقاتلات إف 16 التركية في الأراضي الليبية.