ألمانيا "قلقة" إزاء استمرار خروقات حظر السلاح بليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

عبرت ألمانيا، الأربعاء، عن قلقها إزاء الخروقات المستمرة مؤخرًا لحظر السلاح المفروض على ليبيا.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ونظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمان، ناقشا خلاله أبرز التحديات على الساحة الإقليمية وعلى رأسها الأزمة اللبيبة والقضية الفلسطيينة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "قلقون إزاء الخروقات المستمرة مؤخرًا لحظر السلاح المفروض على ليبيا".

واتفق معه وزير الخارجية الأردني بشأن المخاوف إزاء تفاقم الأزمة الليبية، مؤكدا أن "الحل في ليبيا يصنعه الليبيون ويجب أن يتم عبر حوار وطني".

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وحول القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية الألماني، إن "الاتحاد الأوروبي يرفض أي ضم إسرائيلي محتمل لأراض فلسطينية، وعلينا أن نبحث عن حلول دبلوماسية للصراع".

بدوره، أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن " الموقف الأوروبي واضح بشأن رفض ضم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين"، محذرا من "التبعات الكارثية للضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

ولفت إلى أن "تكريس الاحتلال لا يمكن أن يكون طريقًا إلى السلام".

وأوضح وزير الخارجية الأردني أن "ضم الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية خرق للقانون الدولي وتقويض لعملية السلام ولا يمكن أن يمر دون رد".

وتابع: "سنتخذ خطواتنا القادمة طبقا لما يحمي مصالحنا الوطنية والتى تشمل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأكد وزير الخارجية الأردني أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا يمكن المضي باتجاه السلام مع وجود التهديدات بضم الاحتلال لأراض فلسطينية".